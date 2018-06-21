Александр Овечкин: "Переживаю за сборную России, больше седых волос появилось"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин еще раз отметил, что хочет отвезти Кубок Стэнли в динамовскую школу, а также добавил, что переживает за сборную России на чемпионате мира по футболу.

- Очень быстро летит время, проводили его, показывая Кубок Стэнли болельщикам, пожарным, полиции, - приводит слова Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Заезжали в госпиталь, поэтому еще не успели насладиться по максимуму.

Есть задумки по тому, что буду делать с кубком, когда привезу его в Россию. Есть задумки по поводу динамовской школы, обязательно надо будет привезти его в родную школу, где я вырос, где делал свои первые шаги в хоккее.

Сейчас чемпионат мира в Москве, обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаю, больше седых волос появилось.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу