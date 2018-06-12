Александр Кержаков: "Хочу, чтобы чемпионат мира стал для Смолова трамплином в один из ведущих европейских чемпионатов"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков надеется, что россияне удачно выступят на ЧМ-2018. Также он отметил, что Федор Смолов сможет ярко себя проявить на турнире.

– Я естественно очень переживаю за нашу сборную и болею за нее. Верю, что Россия может достичь высоких результатов, – цитирует Goal Кержакова. – Понятное дело, что травмы игроков, это очень плохо, особенно основных. Но у нас опытный тренер. Никто не застрахован от травм, но я уверен, что ребята справятся, будут вдвойне играть за себя и тех ребят, которые так обидно травмировались перед чемпионатом мира.

Я Федю знаю еще с первых его шагов в большом футболе. Они вместе с Александром Кокориным начинали в московском "Динамо", а я только пришел туда после "Севильи". Я видел их первые голы в большом футболе и первые замены. Всегда говорил, что это два очень талантливых футболиста. Они немного разноплановые, но все равно это двое классных форвардов. К сожалению, Кокорин не сможет помочь на чемпионате, но я верю, что Федя Смолов заявит о себе в полный голос. Мне бы очень хотелось, чтобы этот чемпионат стал для него трамплином в один из ведущих европейских чемпионатов, где он сможет попробовать себя в следующем сезоне.

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