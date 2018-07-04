Александр Головин: "Всерьез рассчитываем дойти до финала!"

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией и отметил, что вообще не думает во время турнира о клубных делах.

- Слышали песню Ольги Бузовой "Мало Головин"? В команде на эту тему смеются?

- Да, посмеялись, но ничего особенного. Я и про других наших игроков разные песни слышал. Понятно, что раз мы неплохо пока выступаем, то интерес к нам возрос.

- На чемпионате мира осталось всего восемь команд. Для России все возможно?

- А мы и до Испании верили, что все возможно! Понимали, что можем дойти финала. И всерьез на это рассчитываем.

- Вчера Акинфеев рассказал, что вы пробили пенальти в послематчевой серии с закрытыми глазами.

- Я понимал, что уже очень устал, выцеливать было бы неправильно. Поэтому заранее решил, что выйду и пробью на силу. В какой-то мере повезло, что Де Хеа не успел сложиться.

- Два дня хватило, чтобы восстановить силы?

- Свежесть еще придет. Восстанавливались по плану, только сегодня поиграли в футбол, и то недолго.

- Матч с Испанией Россия провела строго в обороне, это было необходимо. С Хорватией будет то же самое?

- Мы понимали, что Испания контролирует мяч с любой сборной мира, поэтому и схему такую выбрали. Но с Хорватией, думаю, нужно действовать от своих сильных сторон и навязывать свою игру.

- За вами внимательно следят в Италии, вы сами говорили, что детства любите "Ювентус". Хотели бы там выступить?

- Я вообще не думаю на эту тему. Хороший чемпионат, но планов никаких нет. Сейчас важно сконцентрироваться на матче за сборную. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против Хорватии (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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