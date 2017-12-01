Александр Головин: "Результат жеребьевки? Обычные команды"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение, что сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 достались обычные соперники. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").
– Как оцениваете результат жеребьевки для сборной Росси?
– Обычные команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
kaduly
Ущербный чувак
22:53
детлеф
шансы на выход из группы? "Как обычно"
22:38
детлеф
такие обычные команды обыграть не могут
22:36