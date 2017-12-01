22:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Головин: "Результат жеребьевки? Обычные команды"

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение, что сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 достались обычные соперники. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Как оцениваете результат жеребьевки для сборной Росси?

– Обычные команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!

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Уругвай, Египет, Саудовская Аравия - выйдет ли Россия из группы ЧМ-2018?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (3)
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kaduly

Ущербный чувак

22:53

детлеф

шансы на выход из группы? "Как обычно"

22:38

детлеф

такие обычные команды обыграть не могут

22:36