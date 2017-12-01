Александр Головин: "Результат жеребьевки? Обычные команды"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение, что сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 достались обычные соперники. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Как оцениваете результат жеребьевки для сборной Росси?

– Обычные команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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