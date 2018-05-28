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Александр Головин: "Не думал о травме Салаха в применении к сборной России"


Полузащитник сборной России Александр Головин сказал, что в финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) он поддерживал мадридцев. Также 21-летний хавбек посочувствовал нападающему "красных" и сборной Египта Мохамеду Салаху, который получил повреждение в решающем матче еврокубкового турнира в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом.

 
Суббота. Киев. &quot;Реал&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 3:1. Мохамед САЛАХ.Салах поедет на чемпионат мира? Подробности

Отметим, что 28 мая врач сборной Египта Мохамед Абу Ола сообщил, что Салах, несмотря на повреждение, не будет откреплен от состава команды на чемпионате мира-2018.

– За кого болели в финале Лиги чемпионов?

– За "Реал". Всегда симпатизировал этой команде. Ну и за красивый футбол.

– Кто главный творец успехов "Реала" – Роналду, Бэйл, Бензема, кто-то еще?

– Модрич! Он выполняет большой объем работы, помогает сзади и впереди, много обыгрывает, вступает в единоборства. Среди центральных полузащитников он совершает самый большой объем работы.

– Какие мысли появились в момент травмы Салаха?

– Было очень жалко его. Думаю, если бы он не ушел с поля, то мог бы помочь "Ливерпулю", возможно, забил – и смотреть матч было бы интересно до финального свистка. В применении к сборной России об этой ситуации вообще не думал. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, сборные России и Египта – соперники по группе A на мировом первенстве. Встреча этих команд состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

Полная версия интервью с Александром Головиным

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