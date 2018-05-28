Александр Головин: "Не думал о травме Салаха в применении к сборной России"

Полузащитник сборной России Александр Головин сказал, что в финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) он поддерживал мадридцев. Также 21-летний хавбек посочувствовал нападающему "красных" и сборной Египта Мохамеду Салаху, который получил повреждение в решающем матче еврокубкового турнира в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом.

Отметим, что 28 мая врач сборной Египта Мохамед Абу Ола сообщил, что Салах, несмотря на повреждение, не будет откреплен от состава команды на чемпионате мира-2018.

– За кого болели в финале Лиги чемпионов?

– За "Реал". Всегда симпатизировал этой команде. Ну и за красивый футбол.

– Кто главный творец успехов "Реала" – Роналду, Бэйл, Бензема, кто-то еще?

– Модрич! Он выполняет большой объем работы, помогает сзади и впереди, много обыгрывает, вступает в единоборства. Среди центральных полузащитников он совершает самый большой объем работы.

– Какие мысли появились в момент травмы Салаха?

– Было очень жалко его. Думаю, если бы он не ушел с поля, то мог бы помочь "Ливерпулю", возможно, забил – и смотреть матч было бы интересно до финального свистка. В применении к сборной России об этой ситуации вообще не думал. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, сборные России и Египта – соперники по группе A на мировом первенстве. Встреча этих команд состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

Полная версия интервью с Александром Головиным



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