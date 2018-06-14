23:59 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Головин: "Горжусь, что мной интересуется "Ювентус". Больше всех нравится Дибала"

Александр ГОЛОВИН. Фото AFP
Александр ГОЛОВИН. Фото AFP

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал интерес со стороны "Ювентуса" для итальянских коллег по Sky Sport Italia и Ansa.

– Сейчас я хочу сосредоточиться на чемпионате мира и выступлении за сборную. Для меня большая честь слышать об интересе со стороны "Ювентуса", но на данный момент я хочу отлично провести мировое первенство, – сказал Головин. – В "Ювентусе" все игроки сильные, но мне больше всех нравится Пауло Дибала. Он имеет в клубе большой простор для творчества.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в стартовом матче ЧМ-2018. На счету 22-летнего Головина гол и 2 результативные передачи.

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