Александр Головин: "Горжусь, что мной интересуется "Ювентус". Больше всех нравится Дибала"

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал интерес со стороны "Ювентуса" для итальянских коллег по Sky Sport Italia и Ansa.

– Сейчас я хочу сосредоточиться на чемпионате мира и выступлении за сборную. Для меня большая честь слышать об интересе со стороны "Ювентуса", но на данный момент я хочу отлично провести мировое первенство, – сказал Головин. – В "Ювентусе" все игроки сильные, но мне больше всех нравится Пауло Дибала. Он имеет в клубе большой простор для творчества.



Сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в стартовом матче ЧМ-2018. На счету 22-летнего Головина гол и 2 результативные передачи.

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