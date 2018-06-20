Александр Елагин: "Для меня Слуцкий - номер один"

Леонид Слуцкий прекратил комментировать на Первом Канале из-за занятости по основному месту работы
Мнением о работе с Леонидом Слуцким специально для "СЭ" поделился известный телекомментатор Александр Елагин, работавший с тренером в паре на матче открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия (5:0).
- Для меня Слуцкий – номер один, - подчеркнул Елагин. – Блестящее понимание футбола, прекрасный русский язык. С точки зрения эфира это второй Гомельский.
Леонид способен в доли секунды ухватить самую суть, включая все тактические нюансы, и мгновенно дать оценку происходящему. Плюс, эмоции, и умение, в том числе, "катать мяч". Даже немного жаль, что он не постоянно работает комментатором. (Андрей КУЗИЧЕВ)
Ранее стало известно, что Слуцкий 22 июня ответит на вопросы болельщиков "Витесса".
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