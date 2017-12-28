17:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Алаев: "Сборная России не останется без премиальных на чемпионате мира-2018"

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Как сообщил "СЭ" временно исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев, организация не отказывается от премирования сборной России на чемпионате мира-2018. Он также добавил, что выплаты будут производиться из призового фонда ФИФА.

– Сборная не останется без премиальных, но выплаты производятся из фонда ФИФА, сформированного на совете организации, – сообщил корреспонденту "СЭ" Алаев. – Призовые будут делиться в определенной пропорции. Часть получат игроки за свое выступление, часть РФС на общие расходы.

Точные пропорции, по данным "СЭ", еще не до конца определены. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЗлобныйЖиртрест

coxo меньше бы фантастику читал что ли

18:49

марк де фоссен

coxo-а еще,потоп,землетрясение и цунами.

18:35

coxo

чм будут либо бойкотировать ,либо сборную исключат из соревнований за допинг причем второй вариант будет абсолютно унизительным,когда за свой счет придется проводить этот балаган причем самый подлючий вариант-ведущие сборные бойкотируют,наших отстраняют,а соревноваться приезжают те,кто приедет,а зрителям возвращают деньги за билеты итд итп для усиления эффекта могут устроить еще бардак на наших границах и в сирии вариантов масса,включа проведение чм в другой стране с развитой футбольной и гостиничной инфраструктурой и делать это будут,как обычно,в последний момент,когда противодействие будет бесполезным а начнут с конкретного и жесткого унижения всего российского уже в корее

17:59

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ОООООООООООчень понравилась фраза последняя------ "" Точные пропорции,....., ЕЩЁ НЕ ДО КОНЦА ОПРЕДЕЛЕНЫ"" !!!!! ПАТАМУ ЧТА если выплачивать премии КОКО-ше и иже с ним подобным МАЖОРАМ в ""пропорциях"" с ИХНИМИ зряплатами, то ЭТИ "золотые мальчики" скушают бюджет ФИФЫ лет так за десять сразу!!!!

17:39

v.m.sem

а болельщикам!!?...

17:31

баламошка

Заслужили. Всё-таки сборная с блеском пройти отбор и попасть на Чемпионат Мира.

17:28