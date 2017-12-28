Александр Алаев: "Сборная России не останется без премиальных на чемпионате мира-2018"

Как сообщил "СЭ" временно исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев, организация не отказывается от премирования сборной России на чемпионате мира-2018. Он также добавил, что выплаты будут производиться из призового фонда ФИФА.
– Сборная не останется без премиальных, но выплаты производятся из фонда ФИФА, сформированного на совете организации, – сообщил корреспонденту "СЭ" Алаев. – Призовые будут делиться в определенной пропорции. Часть получат игроки за свое выступление, часть РФС на общие расходы.
Точные пропорции, по данным "СЭ", еще не до конца определены. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
ЗлобныйЖиртрест
coxo меньше бы фантастику читал что ли
18:49
марк де фоссен
coxo-а еще,потоп,землетрясение и цунами.
18:35
coxo
чм будут либо бойкотировать ,либо сборную исключат из соревнований за допинг причем второй вариант будет абсолютно унизительным,когда за свой счет придется проводить этот балаган причем самый подлючий вариант-ведущие сборные бойкотируют,наших отстраняют,а соревноваться приезжают те,кто приедет,а зрителям возвращают деньги за билеты итд итп для усиления эффекта могут устроить еще бардак на наших границах и в сирии вариантов масса,включа проведение чм в другой стране с развитой футбольной и гостиничной инфраструктурой и делать это будут,как обычно,в последний момент,когда противодействие будет бесполезным а начнут с конкретного и жесткого унижения всего российского уже в корее
17:59
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ОООООООООООчень понравилась фраза последняя------ "" Точные пропорции,....., ЕЩЁ НЕ ДО КОНЦА ОПРЕДЕЛЕНЫ"" !!!!! ПАТАМУ ЧТА если выплачивать премии КОКО-ше и иже с ним подобным МАЖОРАМ в ""пропорциях"" с ИХНИМИ зряплатами, то ЭТИ "золотые мальчики" скушают бюджет ФИФЫ лет так за десять сразу!!!!
17:39
v.m.sem
а болельщикам!!?...
17:31
баламошка
Заслужили. Всё-таки сборная с блеском пройти отбор и попасть на Чемпионат Мира.
17:28