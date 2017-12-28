Александр Алаев: "Сборная России не останется без премиальных на чемпионате мира-2018"

Как сообщил "СЭ" временно исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев, организация не отказывается от премирования сборной России на чемпионате мира-2018. Он также добавил, что выплаты будут производиться из призового фонда ФИФА.

– Сборная не останется без премиальных, но выплаты производятся из фонда ФИФА, сформированного на совете организации, – сообщил корреспонденту "СЭ" Алаев. – Призовые будут делиться в определенной пропорции. Часть получат игроки за свое выступление, часть РФС на общие расходы.

Точные пропорции, по данным "СЭ", еще не до конца определены. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)