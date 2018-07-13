Александер Чеферин: "Пока ВАР работает недостаточно эффективно"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил в интервью RT, что технология ВАР требует доработки. Она была внедрена на ЧМ-2018.

– Как вы оцените это нововведение?

– Она сработала достаточно хорошо. Назад пути нет. Пока она работает недостаточно эффективно. В УЕФА пока не уверены относительно некоторых моментов, связанных с ее использованием. Например, арбитр на линии зафиксировал положение "вне игры", а видеоассистент сказал, что его не было. Но встреча уже была остановлена, а одна из команд лишилась отличной возможности забить. Многие вопросы требуют обсуждения и доработки.

– Вы собираетесь использовать видеоповторы на европейских турнирах?

– Безусловно. Рано или поздно мы к этому придем. Но назвать точные сроки пока трудно. Нам необходимо найти компанию, которая будет заниматься установкой данной системы, дать арбитрам поработать с ВАР. В турнирах под эгидой УЕФА работают судьи со всей Европы и 80 процентов из них не имеют опыта взаимодействия с видеоассистентом. Кроме того, нужно проанализировать опыт чемпионата мира и сделать выводы. Это возможно осуществить, но не за 1—2 месяца. Нужно время.

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