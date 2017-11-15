Алекс Ивоби: "Из-за семьи выбрал сборную Нигерии, а не Англии"

Нападающий "Арсенала" и сборной Нигерии Алекс Ивоби, забивший накануне гол в товарищеском матче в ворота сборной Аргентины (4:2), заявил, что согласился выступать за африканскую национальную команду из уважения к своей семье. Ранее футболист выступал за юношеские и молодежные сборные Англии.

– Я вырос в Англии, и Англия была единственной национальной командой, которую я знал, поэтому мне было очень приятно играть на международной арене, – цитирует Soccer Laduma Ивоби. – Тем не менее, вся моя семья из Нигерии, я родился в Нигерии, мой дядя (Джей-Джей Окоча) – легенда в Нигерии. Вот почему я принял такое решение. Тут я почувствовал себя более уютно, и я подумал, что это то место, которому я принадлежу, поэтому я принял решение переключиться.