Актриса Вера Сотникова сорвала спектакль, узнав о победе сборной России над Испанией

Актриса театра и кино Вера Сотникова 1 июля сорвала спектакль в Санкт-Петербурге. Причиной стала победа России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу (1:1, пенальти - 4:3), сообщает kp.ru. Во время первого акта она выскочила на сцену и стала прыгать и кричать.

- Боже! Что со мной вчера было!? Я прилетела в Петербург на спектакль и точно знала, что я успею посмотреть матч, так как я выхожу на сцену только во втором акте, – сказала актриса. - Я кричала, как сумасшедшая, и почему-то выбежала на сцену и стала прыгать! Вообще-то шел спектакль... Похоже, я совсем себя не контролировала в этот момент! Думаю, зрители меня простят. Оправдание этому поступку только такое - хотелось обнять всех зрителей, весь мир! Такой радости и счастья всех россиян я не помню на своем веку! Как я рада за нашу страну!

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь