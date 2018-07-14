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Аксель Витсель - Кержакову: "Приятно снова встретить тебя, брат!"


Полузащитник сборной Бельгии  Аксель Витсель встретился с экс-нападающим "Зенита"  Александром Кержаковым. В своем Инстаграме бывший хавбек петербургского клуба опубликовал фото с российским форвардом, который держит футболку сборной Бельгии.

– Приятно снова встретить тебя, брат! – подписал фото Витсель.

Напомним, что сегодня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге проведет матч за третье место ЧМ-2018 с Англией.

 

Great to meet you again bro @a.kerzhakov11 🇧🇪🇷🇺 #stpetersburg

Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28) 14 Июл 2018 в 2:30 PDT

 

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

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