Аксель Витсель - Кержакову: "Приятно снова встретить тебя, брат!"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель встретился с экс-нападающим "Зенита" Александром Кержаковым. В своем Инстаграме бывший хавбек петербургского клуба опубликовал фото с российским форвардом, который держит футболку сборной Бельгии.

– Приятно снова встретить тебя, брат! – подписал фото Витсель.

Напомним, что сегодня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге проведет матч за третье место ЧМ-2018 с Англией.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

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