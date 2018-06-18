Аксель Витсель: "Давай, Бельгия"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель с нетерпением ждет матча чемпионата мира против Панамы. Встреча пройдет сегодня в Сочи и начнется в 18.00 по московскому времени.

- Наконец-то, мы здесь. День матча номер 1. Давай, Бельгия, - написал Витсель в Твиттере.

Витсель выступал в нашей стране за "Зенит" с 2012 по 1017 годы, после чего перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

На чемпионате мира бельгийцы сыграют в группе G с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).

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