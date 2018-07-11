01:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аксель Витсель: "Бельгийцы защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но были не так внимательны"


Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель после поражения от Франции в 1/2 финала чемпионата мира-2018​ (0:1) признался, что бельгийцы не были достаточно внимательны. Также он отметил организованные действия соперника.

– Расстроен поражением, хотя матч был хороший, – сказал Витсель. – Мы думали, что будем играть сильнее. Защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но не были так же внимательны. Хотя моменты у нас были и в первом, и втором тайме. Франция сыграла организовано, против них было играть непросто. (Игорь НОВИКОВ)

Франция - Бельгия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
Материалы других СМИ