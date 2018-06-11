Ахмед Муса: "Россия, любовь"

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию рекламного щита, установленного на одной из московских улиц. На нем изображен сам нигериец в форме национальной сборной.
- Россия, любовь, - написал Муса в своем Твиттере.
Russia 🇷🇺 love 🙏🤷♂️ pic.twitter.com/FtD8eMcDgY– AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) 10 июня 2018 г.
Сборная Нигерии сыграет в группе D против Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).
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