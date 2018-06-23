Агент – о драке аргентинцев с хорватами: "Не вижу в этом ничего особенного. Такое происходит постоянно"

Хорватский агент Младен Клишкиниц в интервью "СЭ" прокомментировал происшествие в ходе матча чемпионата мира Хорватия – Аргентина (3:0), когда фанаты аргентинской сборной избили хорватского болельщика. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич назвала имена нападавших и попросила Россию депортировать их.

– Не вижу в этом ничего особенного. Такое происходит постоянно, – говорит Клишкиниц. – Самое главное во всем этом – победа сборной Хорватии, которая откроет большой рынок для наших игроков. Депортация болельщиков? Это меня не сильно волнует, это дела полиции. (Игорь НОВИКОВ)

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