15:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Агент – о драке аргентинцев с хорватами: "Не вижу в этом ничего особенного. Такое происходит постоянно"


 
21 июня. Нижний Новгород. Аргентина - Хорватия - 0:3. Болельщик южноамериканской сборной.Преступление и наказание. Аргентинцев просят депортировать за избиение хорвата

 

Хорватский агент Младен Клишкиниц в интервью "СЭ" прокомментировал происшествие в ходе матча чемпионата мира ХорватияАргентина (3:0), когда фанаты аргентинской сборной избили хорватского болельщика. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич назвала имена нападавших и попросила Россию депортировать их.

– Не вижу в этом ничего особенного. Такое происходит постоянно, – говорит Клишкиниц. – Самое главное во всем этом – победа сборной Хорватии, которая откроет большой рынок для наших игроков. Депортация болельщиков? Это меня не сильно волнует, это дела полиции. (Игорь НОВИКОВ)

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
2
Материалы других СМИ