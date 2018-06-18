Администрация Нижнего Новгорода – о закрытии моста, которое затруднило путь шведских болельщиков на стадион

В администрации Нижнего Новгорода прокомментировали ситуацию с закрытием главного моста, из-за которого болельщики сборной Швеции испытали проблемы на пути к стадиону на матч группы F ЧМ-2018 против Кореи (1:0).

– Да, они не могли пройти через главный мост, потому что он был закрыт с утра. Об этом все прекрасно знали, – ответила представитель администрации города.

– В связи с чем он был закрыт?

– В целях безопасности.

– А в чем заключалась опасность?

– Просто в целях безопасности. Волонтеры должны были сориентировать болельщиков.

– Получается, болельщики не сориентировались, или их не сориентировали?

– Возможно, им не помогли, да. Меня там не было, я не знаю, к сожалению, почему так вышло.

– Автобусы были забиты битком, болельщики не могли уехать…

– По поводу автобусов – ближайшие к фанатам шаттлы до стадиона отходили от площади Горького. Болельщики должны были дождаться этих шаттлов и добраться до арены. Вся схема расписана и испытывалась при проведении тестовых матчей. К тому же, на площади Горького есть ориентир для иностранцев, волонтеры должны быть. Видимо, болельщики сами решили выбрать путь через мост, не зная, что он будет закрыт, а об этом им никто не сказал. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Встречу группы F ЧМ-2018 Швеция – Корея (1:0) посетили 42 300 зрителей, что стало рекордом посещаемости для стадиона "Нижний Новгород". В Нижнем Новгороде пройдут еще 5 матчей, из них 3 игры группового турнира: Аргентина – Хорватия (21 июня, 21.00 по московскому времени), Англия – Панама (24 июня, 15.00), Швейцария – Коста-Рика (27 июня, 21.00); и 2 игры плей-офф: 1/8 финала (1 июля, 21.00) и 1/4 финала (6 июля, 17.00).

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