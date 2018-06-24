Адам Навалка: "Это ваше мнение, что у Польши не было плана"

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка извинился за поражение в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии (0:3). Поляки, уступив в двух стартовых играх (первый матч - 1:2 с Сенегалом), лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

- Это ваше мнение, что у нас не было плана, - приводит "Р-Спорт" ответ Навалки на критику журналистов. - Мы сыграли настолько хорошо, насколько могли. Мы проиграли сильной команде. Игра была равной до первого гола. Мы изменили схему, больше атаковали. Я хотел бы извиниться за поражение. Жизнь продолжается.

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