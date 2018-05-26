54 процента билетов на матчи ЧМ-2018 купили иностранцы

Российские болельщики купили 842 578 билетов на матчи чемпионата мира-2018. Об этом стало известно во время доклада генерального директора оргкомтитета "Россия-2018" Алексея Сорокина на конференции РФС.

Второе место заняли любители футбола из США, купившие 86 710 билетов, тройку самых активных покупателей замкнули представители Бразилии (71 787 билетов). В топ-10 также вошли колумбийцы (64 231), немцы (60 457), мексиканцы (58 870), аргентинцы (52 999), перуанцы (42 645), китайцы (39 884) и австралийцы (36 170).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград. (Филипп ПАПЕНКОВ)

На втором месте по купленным билетам на ЧМ - американцы! pic.twitter.com/y30Wc1s4MA – Филипп Папенков (@PippoGranato) 26 мая 2018 г.

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ЧМ-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи