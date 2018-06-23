23 июня. Бельгия – Тунис: прямой эфир - в 15.00, видео

Субботняя программа чемпионата мира приготовила болельщикам три матча группового турнира. Первыми в Москве на стадионе "Спартак" сыграют сборные Бельгии и Туниса. Эта встреча начнется в 15.00 по местному времени. Завтра в рамках этой же группы G сыграют Англия и Панама. Обе европейские сборные добились побед на старте турнира .

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия – Тунис. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бельгия – Тунис.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!