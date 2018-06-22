2 миллиона рублей будет стоить проведение одного матча на стадионе "Калининград" после ЧМ-2018

Стоимость проведения одного матча на стадионе "Калининград" после окончания чемпионата мира составит 2 миллиона рублей.

- Я надеюсь, если стадион будет в собственности "Спорт-Инжиниринг", они нам будут выставлять ту же стоимость, что и выставляли раньше, - около 2 млн рублей, - цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова.

Чиновник также рассказал, что калининградские власти ожидают, что стадион перейдет в их собственность от федеральных властей с 1 января 2019 года.

- Мое персональное мнение, оно не связано с мнением правительства Калининградской области, я не думаю, что есть необходимость иметь переходный статус после окончания чемпионата мира по футболу. Закончился чемпионат - нужно передавать стадион тому, кто будет им заниматься, - отметил Шендерюк-Жидков.

Стадион "Калининград" был построен в 2018 году специально к чемпионату мира. Его домашней командой является "Балтика", выступающая в ФНЛ.

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