11:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Жонатас: "Есть определенные сложности с тем, чтобы выступать за сборную России"

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Нападающий "Рубина" Жонатас признался, что хотел бы сыграть на чемпионате мира-2018. Тем не менее, 27-летний бразилец понимает, что в сборной Бразилии большая конкуренция, а о получении российского гражданства он пока не задумывался.

– Конечно, любому игроку хочется сыграть на чемпионате мира-2018, – цитирует "Р-Спорт" Жонатаса. – Но я понимаю, что конкуренция в сборной Бразилии очень высока и нужно очень-очень много работать, чтобы тебя заметили тренеры национальной команды. Этим и собираюсь заняться.

– А если вдруг предложат сыграть за сборную России? Как вы относитесь к натурализации игроков?

– Каждый случай – уникален, поэтому трудно говорить в целом. А что касается сборной России, то насколько я знаю, есть определенные сложности с тем, что нужно провести в стране пять лет и так далее…

– В России нет ничего невозможного. Все сложности с документами решаемы.

– Да? Ну, тогда завтра ждите меня на тренировке сборной России. Шучу-шучу…

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161205/1113242076.html

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