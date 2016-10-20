Завтра станет известен официальный талисман чемпионата мира-2018

Завтра, 21 октября, в прямом эфире Первого канала (в программе "Вечерний Ургант") будут подведены итоги голосования и объявлен официальный талисман чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Начиная с 10:30 мск 21 октября голосование будет проводиться только на сайте Первого канала!

Выборы талисмана стартовали в апреле 2015-го. В финал из десяти претендентов вышли трое – Кот, Тигр и Волк. Голосование завершится в 20:18 (мск) вечером 20 октября. На следующее утро, в 10:30 по московскому времени, финальная стадия голосования запустится на специальной странице сайта Первого канала, посетители которой получат уникальный шанс буквально "на флажке" склонить чаши весов в пользу своих фаворитов.

Победитель будет объявлен в прямом эфире (мск) программы "Вечерний Ургант", которая пройдет с участием легенд футбола Роналдо и Звонимира Бобана, занимающего ныне должность заместителя генерального секретаря FIFA, председателя оргкомитета "Россия-2018" Виталия Мутко, а также авторов талисманов-финалистов.