00:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Власти Москвы планируют потратить 7,6 миллиарда рублей на подготовку к ЧМ-2018

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Правительство Москвы планирует потратить 7,661 миллиарда рублей на подготовку и организацию мероприятий, связанных с проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают "РИА Новости".

Всего на спорт власти Москвы хотят потратить 45,66 миллиарда рублей, из которых 42,46 миллиарда рублей – на подготовку спортивного резерва и развитие спорта высших достижений, в том числе 7,661 миллиарда рублей на подготовку и организацию мероприятий, связанных с проведением Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также 3,2 миллиарда заложены на развитие физкультурно-спортивной работы.

Дополнительная информация

https://ria.ru/moscow/20161018/1479504265.html

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