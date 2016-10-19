Власти Москвы планируют потратить 7,6 миллиарда рублей на подготовку к ЧМ-2018

Правительство Москвы планирует потратить 7,661 миллиарда рублей на подготовку и организацию мероприятий, связанных с проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают "РИА Новости".

Всего на спорт власти Москвы хотят потратить 45,66 миллиарда рублей, из которых 42,46 миллиарда рублей – на подготовку спортивного резерва и развитие спорта высших достижений, в том числе 7,661 миллиарда рублей на подготовку и организацию мероприятий, связанных с проведением Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также 3,2 миллиарда заложены на развитие физкультурно-спортивной работы.