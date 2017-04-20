Виталий Мутко: "Заложенные меры безопасности во время чемпионата мира-2018 не будут скорректированы"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что заложенные меры безопасности во время проведения чемпионата мира 2018 года не будут скорректированы. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

- Все-таки концепция безопасности утверждена президентом страны, создан штаб по безопасности, который является координатором, - приводит ТАСС слова Мутко. - Концепция есть, в рамках которой мы и действуем.

Каких-то особых изменений в связи, как вы сказали, обстоятельствами, не внесено, потому что она была получена на опыте Олимпийских игр, других событий, которые проводила Россия, заложенные меры и так очень серьезные и исчерпывающие.