01:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Я бы хотел, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018"

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Вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в интервью "Известиям" подчеркнул: он был бы не против выступления нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина на домашнем чемпионате мира. По его мнению, у 35-летнего форварда есть шанс попасть в сборную России к ЧМ-2018.

– Испанская газета Marca включила другого героя Евро-2008, Андрея Аршавина, в список 10 лучших футболистов планеты, которые никогда не участвовали в чемпионате мира. На ваш взгляд, у него есть шанс сыграть на домашнем мундиале? – вопрос Мутко.

– Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за "Кайрат", радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/659489#ixzz4Wie1Mxa3

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sars882

сказано сделано?

19:00

Al Rains

Абрамович и Усманов если помогут в четвертьфинал выйти, то и сам Виталий мог бы сыграть...с Кержаковым, Аршавиным, Ротенбергом и Малафеевым...а если ещё пару главных питерских друзей-начальников подключить, то, глядишь, и до финала дойдём))

02:38

fedd

И я бы хотел....но возраст. Да и не из Москвы же он - это как известно не приветствуется.

01:53

механик39

Виктор Понедельник ,Анзор Кавазашвили ,Ловчев,Гершкович,Гаврилов и Митька Тарасов в своей МАЙКЕ .

01:40

+-=0

а я бы хотел увидеть Мостового и Карпина.

01:14

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