Виталий Мутко: "Я бы хотел, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018"

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в интервью "Известиям" подчеркнул: он был бы не против выступления нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина на домашнем чемпионате мира. По его мнению, у 35-летнего форварда есть шанс попасть в сборную России к ЧМ-2018.

– Испанская газета Marca включила другого героя Евро-2008, Андрея Аршавина, в список 10 лучших футболистов планеты, которые никогда не участвовали в чемпионате мира. На ваш взгляд, у него есть шанс сыграть на домашнем мундиале? – вопрос Мутко.

– Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за "Кайрат", радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи.