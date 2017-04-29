Виталий Мутко: "Расследование по Инфантино? К России это не относится, мы честно получили ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что возможное расследование комитета по этике ФИФА в отношении президента организации Джанни Инфантино не должно касаться чемпионата мира в России, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что комитет по этике ФИФА начал очередное расследование в отношении Инфантино.

– Нужно быть к этому готовыми, – сказал Мутко. – Политики на высоком уровне пытаются бросить тень на ЧМ, призвать к бойкоту, и логично, что это спускается ниже. Нас это касаться не должно. Мы получили право провести ЧМ в абсолютно честной борьбе. Убежден, это одно из лучших решений в истории ФИФА.