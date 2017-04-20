10:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Призывы отобрать у России чемпионат мира-2018 бесперспективны"

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Вице-премьер РФ и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что процесс проведения чемпионата мира-2018 в России неотвратим. В среду американский сенатор Ричард Блюменталь направил руководству ФИФА письмо с требованием лишить Россию права проведения мирового первенства.

– Призывы отобрать ЧМ – бесперспективные вещи, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сейчас фон такой, атака на Россию. Они будут продолжаться. Это не имеет отношение к спорту. Футбол должен быть вне политики. В целом это нас не беспокоит. ФИФА здесь, весь этот процесс неотвратим.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170420/1119335804.html

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