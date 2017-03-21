14:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Какой-нибудь Роналду напишет про газон, а нам потом оправдываться"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что подготовка тренировочных баз для чемпионата мира-2018 в Московской области имеет большое значение. Руководитель отметил, что главным вопросом подготовки является состояние газона.

– Московская область играет огромную роль в подготовке к чемпионату мира, потому что 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд. Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее. Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в "Инстаграме" будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170321/1117975472.html

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