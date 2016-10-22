00:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Имя талисману ЧМ-2018 придумал не я"

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Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул после объявления талисмана предстоящего чемпионата мира, что имя Волку Забиваке придумал не он, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он отметил, что сам отдал голос в пользу этого кандидата. Напомним, что выборы талисмана стартовали в апреле 2015-го. В финал из десяти претендентов вышли трое – Кот, Тигр и Волк.

- Я ли придумал имя талисману? Нет, это коллективное творчество, - подчеркнул Мутко. - Было много нюансов. Забивака хорошо переводится, и повторений никаких не будет. Я голосовал за волка. У меня до переезда в Москву была немецкая овчарка.

 

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