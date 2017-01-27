23:33 27 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Самаре за 500 дней до ЧМ-2018 установят "ледяной хэштег"

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В Самаре 30 января презентуют ледяные скульптуры, посвященные чемпионату мира, сообщает 63.ru. Церемония пройдет в рамках празднования 500 дней до старта ЧМ-2018. Одна скульптура изображает футбольный мяч, а другая – хэштег #ЧМ2018. В мероприятии примет участие бывший футболист "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов. В Самарской областной юношеской библиотеке откроется выставка детских рисунков "Футбол глазами детей", будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации городских волонтеров ЧМ-2018.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://63.ru/text/newsline/259943798427648.html?full=3

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