В Самаре за 500 дней до ЧМ-2018 установят "ледяной хэштег"

В Самаре 30 января презентуют ледяные скульптуры, посвященные чемпионату мира, сообщает 63.ru. Церемония пройдет в рамках празднования 500 дней до старта ЧМ-2018. Одна скульптура изображает футбольный мяч, а другая – хэштег #ЧМ2018. В мероприятии примет участие бывший футболист "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов. В Самарской областной юношеской библиотеке откроется выставка детских рисунков "Футбол глазами детей", будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации городских волонтеров ЧМ-2018.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.