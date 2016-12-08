В Екатеринбурге создадут рабочую группу по безопасности во время ЧМ-2018

В конце января 2017 года в Екатеринбурге будет создана рабочая группа по вопросам безопасности во время чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского Заксобрания Игоря Володина. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

- В конце января 2017 года будет собрана рабочая группа, которая займется вопросами безопасности во время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге, - пояснил Володин. - Направлений очень много, например, правоохранители отдельно отрабатывают, прокуратура - отдельно, но объединения этих наработок еще не произошло, это случится на заседании рабочей группы.