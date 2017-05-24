У "Казань Арены" установят статую Забиваки

Возле стадиона "Казань Арена" в июне появится статуя волка Забиваки, талисмана чемпионата мира-2018. Арена примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал. Кроме того, в Казани пройдут три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.

- Планируется установка фигуры Забиваки на подъезде к стадиону "Казань Арена", статуя откроется 18 июня. Это будет некая скульптура, конструкция из сплавов нескольких материалов. Чуть выше человеческого роста, - цитирует ТАСС министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

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