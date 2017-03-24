Тите: "Не думаю, что Бразилия уже готова к чемпионату мира"

Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен победой над Уругваем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (4:1), но не считает ее исторической. Также он отметил, что его команда пока не готова к мировому первенству.

- Я отказываюсь считать сегодняшний результат историческим, но признаю, что он оказался лучше, чем я ожидал, - цитирует Seleção Brasileira Тите. - Это была моя восьмая игра у руля сборной Бразилии, и я не думал, что мы так быстро вырастем как коллектив. Мы очень хорошо подготовились к игре с Уругваем, очень внимательно изучали противника. Сейчас я счастлив, потому что мы хорошо играли в течение 90 минут. Тем не менее нам еще есть куда расти. Не думаю, что Бразилия готова к чемпионату мира, не могу подтвердить это лишь после 8 игр, пока рано говорить об этом.

Критика в мой адрес за приглашение некоторых игроков? Если фанаты хотят идеального тренера, то я уйду, потому что я несовершенен. Каждый делает ошибки, и я ничем не отличаюсь. Когда игра закончилась, я сказал Марселу, что очень горжусь им, потому что он допустил ошибку, но это не повлияло на него морально. Что я должен сказать о Паулинью? Его игра и голы говорят сами за себя. В раздевалке игроки были довольны, но никто не говорил о счете, потому что он не важен. Родители учили меня быть честным, поэтому я все говорю прямо.