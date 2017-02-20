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Суд признал законным разрыв контракта на строительство "Крестовского"

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал законным решение властей города о разрыве контракта с бывшим генподрядчиком стадиона "Крестовский" компанией "Инжтрансстрой", сообщает ТАСС. В июле 2016 года администрация Санкт-Петербурга объявила о расторжении контракта с компанией "Инжтрансстрой-СПб" и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 миллиарда рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Достраивала стадион компания "Метрострой".

Ранее суд объединил иски комитета по строительству к бывшим генподрядчикам строительства стадиона - корпорации "Трансстрой" и компании "Инжтрансстрой-СПб" - со встречными исками. 

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре встречи группового турнира ЧМ-2018, включая поединок сборной России, игру 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Дополнительная информация

http://tass.ru/ekonomika/4038634

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