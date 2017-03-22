21:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Строители повредили электропитание площадки стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

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Сторонняя строительная организация повредила электропитание площадки стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде, собщает niann.ru. Были повреждены две кабельные линии, идущие до распределительного пункта, который питает стройплощадку. Произошло это из-за того, что организация не согласовала работы с сетевой компанией.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, были подключены три резервных источника питания. Сейчас ремонтные работы завершены, электроснабжение осуществляется по стандартной схеме.

Стадион в Нижнем Новгороде примут четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

https://www.niann.ru/?id=505351

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