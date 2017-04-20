Стадион "Санкт-Петербург" станет фасадом для 3D-шоу

Стадион "Санкт-Петербург" примет участие в "Фестивале света", сообщает welcome2018.com со ссылкой на администрацию города. На фасаде арены будет представлено 3D-шоу. Зрителям представят Санкт-Петербург как одну из "ведущих столиц светового дизайна". Сюжетная линия шоу связана с историей города, отечественного спорта и футбола. Состоять оно будет из четырех блоков, сопровождаемых фейерверками, музыкальными выступлениями и интерактивным вовлечением гостей.

- В феврале этого года мы стали организатором уникального проекта – нагрузочного тестирования стадиона "Санкт-Петербург", - рассказал директор "Городского центра размещения рекламы" Григорий Путинцев. - А сейчас это грандиозное спортивное сооружение города станет фасадом для масштабного проекционного 3D-шоу.