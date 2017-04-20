16:54 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион "Санкт-Петербург" станет фасадом для 3D-шоу

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Стадион "Санкт-Петербург" примет участие в "Фестивале света", сообщает welcome2018.com со ссылкой на администрацию города. На фасаде арены будет представлено 3D-шоу. Зрителям представят Санкт-Петербург как одну из "ведущих столиц светового дизайна". Сюжетная линия шоу связана с историей города, отечественного спорта и футбола. Состоять оно будет из четырех блоков, сопровождаемых фейерверками, музыкальными выступлениями и интерактивным вовлечением гостей.

- В феврале этого года мы стали организатором уникального проекта – нагрузочного тестирования стадиона "Санкт-Петербург", - рассказал директор "Городского центра размещения рекламы" Григорий Путинцев. - А сейчас это грандиозное спортивное сооружение города станет фасадом для масштабного проекционного 3D-шоу.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/stadion-sankt-peterburg-stanet-fasadom-dlya-3d-shou/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

этот стадион уже сам по себе давно "Шоу"))

17:22

King's Bounty 161

Гроб-арена проклята сибирскими старцами !

17:15

kvadrocopter

Теперь-то я знаю зачем строили стадион...

17:13