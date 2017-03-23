Сроки строительства набережной у стадиона в Петербурге под угрозой срыва

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в ходе отчетной коллегии комитета по строительству города сообщил, что работы по намывной территории у стадиона на Крестовском острове, который примет несколько матчей Кубка конфедераций в июне, не выполняются.

"Работы по намывной территории не выполняются, а Кубок конфедераций никто не отменял, - цитирует ТАСС Албина. - Работы по некоторым другим объектам, площадке на проспекте Металлистов, по объектам долевого строительства задерживаются. Курирующий вице-губернатор лучше владеет ситуацией, чем ответственный комитет. Считаю, что это недопустимо".

Как пояснили в комитете по строительству, не проводятся работы по берегоукреплению. Материалы согласно проекту не закуплены и не проплачены, что влечет за собой увеличение срыва сроков по госконтракту, а также препятствует производству последующих работ по благоустройству набережной.

Как пояснил глава комитета Сергей Морозов, работы на объекте остановлены из-за того, что подрядчик разорвал в одностороннем порядке контракт с властями города.

"Произошло расторжение контракта. Дело в том, что организация "Леокам" направила уведомление в начале года о расторжении контракта, при этом уже практически три месяца работы там не велись, сорван конечный срок, - отметила Морозов. - К сожалению, государственный контракт так сформирован, что только по итогам года мы могли предъявлять претензии и принимать меры по расторжению контракта, что в конечном счете и было сделано. Мы не согласились с расторжением контракта и уведомлением подрядчика, поскольку в контракте было прямо прописано, что по этим позициям он не может разрывать государственный контракт, мы направили свои уведомления, и в итоге контракт все-таки был расторнут".