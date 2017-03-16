"Сочи" может сыграть на "Фиште" после ЧМ-2018

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что решение о возможном проведении футбольным клубом "Сочи" домашних матчей на стадионе "Фишт" будет принято после чемпионата мира 2018 года. Также он отметил, что рассматривается возможность проведения тестовых матчей на "Фиште" до Кубка конфедераций.

Стадион "Фишт" построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 тысяч до 45 тысяч мест. "Сочи" выступает во втором дивизионе, после 18 туров команда занимает шестое место в таблице зоны "Юг".

- Что касается проведения домашних матчей ФК "Сочи" на стадионе "Фишт" после ЧМ-2018, вопрос остается пока открытым, - цитирует ТАСС Кондратьева. - К нему можно будет вернуться после проведения чемпионата. Клуб находится в частных руках, у него свой инвестор, и спортивные задачи клуба, безусловно, определяет его руководство.

Тестовые матчи? Это обсуждалось на недавнем заседании оргкомитета, который проводил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Тогда же было объявлено, что Российский футбольный союз постарается максимально загрузить стадион. И это правильно, объект такого уровня не должен простаивать, здесь должны проходить тренировочные сборы, игры.