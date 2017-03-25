Швеция с Гранквистом и Классоном разгромила Белоруссию

Сборная Швеции на своем поле нанесла поражение Белоруссии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Дублем отметился Эмиль Форсберг. Все 90 минут на поле у хозяев провели игроки "Краснодара" Андреас Гранквист и Виктор Классон.
У белорусов в старте вышли их одноклубник Александр Мартынович, защитник "Оренбурга" Максим Бордачев, экс-игроки "Анжи" и "Алании" Иван Маевский и Ренан Брессан, а также Егор Филипенко, выступавший за "Спартак", и Игорь Шитов, известный по игре за "Динамо" и "Мордовию". Хавбек "Оренбурга" Станислав Драгун появился на замену на 66-й минуте.
Шведы вышли на первое место в группе А, обойдя по дополнительным показателям Францию. Белоруссия занимает пятую строчку с двумя очками в активе.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа А
Швеция – Белоруссия – 4:0 (1:0)
Голы: Форсберг, 19 - с пенальти (1:0). Форсберг, 49 (2:0). Берг, 57 (3:0). Телин, 78 (4:0).
Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Янссон, Аугустинссон, Экдаль (Юханссон, 69), Хильемарк, Дурмаз (Классон, 85), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 74).
Белоруссия: Горбунов, Филипенко, Политевич, Шитов, Бордачев (Володько, 69), Мартынович, Брессан, Гордейчук, Маевский (Драгун, 65), Риос, Сигневич (Родионов, 71).
Предупреждение: Мартынович, 25.
Судья: Лехнер (Австрия).
25 марта. Сольна. Стадион "Френдс Арена".
Дополнительная информация
- Анжи
- Алания
- Егор Филипенко
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Мордовия
- Краснодар
- Оренбург (футбол)
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Ренан Брессан
- Александр Мартынович
- Игорь Шитов
- Андреас Гранквист
- Эмиль Форсберг
- Иван Маевский
- Максим Бордачев
- Станислав Драгун
- Виктор Классон
вояка
И наши и хохлы и батьковы казачки в минувшие дни выглядели совсем бледно. При этом шведы выглядели не так чтоб уж впечатляюще.
22:03