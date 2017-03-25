21:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Швеция с Гранквистом и Классоном разгромила Белоруссию

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Сборная Швеции на своем поле нанесла поражение Белоруссии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Дублем отметился Эмиль Форсберг. Все 90 минут на поле у хозяев провели игроки  "Краснодара" Андреас Гранквист и Виктор Классон.

У белорусов в старте вышли их одноклубник Александр Мартынович, защитник "Оренбурга" Максим Бордачев, экс-игроки "Анжи" и "Алании" Иван Маевский и Ренан Брессан, а также Егор Филипенко, выступавший за "Спартак", и Игорь Шитов, известный по игре за "Динамо" и "Мордовию". Хавбек "Оренбурга" Станислав Драгун появился на замену на 66-й минуте.

Шведы вышли на первое место в группе А, обойдя по дополнительным показателям Францию. Белоруссия занимает пятую строчку с двумя очками в активе.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Швеция – Белоруссия – 4:0 (1:0)

Голы: Форсберг, 19 - с пенальти (1:0). Форсберг, 49 (2:0). Берг, 57 (3:0). Телин, 78 (4:0).

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Янссон, Аугустинссон, Экдаль (Юханссон, 69), Хильемарк, Дурмаз (Классон, 85), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 74).

Белоруссия: Горбунов, Филипенко, Политевич, Шитов, Бордачев (Володько, 69), Мартынович, Брессан, Гордейчук, Маевский (Драгун, 65), Риос, Сигневич (Родионов, 71).

Предупреждение: Мартынович, 25.

Судья: Лехнер (Австрия).

25 марта. Сольна. Стадион "Френдс Арена".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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вояка

И наши и хохлы и батьковы казачки в минувшие дни выглядели совсем бледно. При этом шведы выглядели не так чтоб уж впечатляюще.

22:03

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