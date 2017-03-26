Шотландия вырвала победу у Словении, словаки обыграли Мальту

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Шотландии на своем поле вырвала победу у Словении – 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Крис Мартин. Защитник "Ростова" Миха Мевля остался в запасе гостей.

В другом поединке Словакия победила Мальту (3:1). Один из мячей записал на свой счет сын экс-наставника "Сатурна" Владимира Вайсса. Все 90 минут на поле у гостей провели экс-защитники "Зенита" и "Динамо" Мартин Шкртел и Томаш Губочан. Полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак вышел в старте словацкой команды и был заменен на 50-й минуте. Форвард "Оренбурга" Михал Дюриш вышел на замену на 74-й минуте

Эта победа позволила шотландцам подняться на четвертое место в группе F. От идущей второй Словакии их отделяет два очка. Лидирует по-прежнему Англия. Словения занимает третью строчку.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Шотландия – Словения – 1:0 (0:0)

Гол: К.Мартин, 88.

Шотландия: Гордон, Малгрю, Р.Мартин, Робертсон, Тирни, Моррисон (К.Мартин, 82), Браун, Снодграсс (Анья, 75), Форрест, Армстронг, Гриффитс (Нейсмит, 49).

Словения: Облак, Цесар, Йокич, Самарджич, Струна, Бирса (Берич, 69), Крхин, Кампль (Омладич, 87), Иличич, Куртич, Безяк (Вербич, 58).

Предупреждения: Йокич, 6. Цесар, 23. Безяк, 55. Бирса, 62. Самарджич, 90+1.

Судья: Кайперс (Голландия).

26 марта. Глазго. Стадион "Хэмпден Парк".

Мальта – Словакия – 1:3 (1:2)

Голы: Вайсс, 2 (0:1). Фарруджа, 14 (1:1). Грегуш, 41 (1:2). Немец, 84 (1:3).

Мальта: Хогг, Камиллери (Бальдаккино, 81), Магри, Фенек, Зерафа, Мускат, Гамбин (Кристенсен, 73), Аттард, Шембри (Монтебелло, 90+1), Шиберрас, Фарруджа.

Словакия: Козачик, Шкртел, Губочан, Пекарик, Шкриньяр, Вайсс (Руснак, 86), Куцка (Дюриш, 74), Мак (Хамшик, 50), Хрошовски, Грегуш, Немец.

Предупреждения: Шкртел, 26. Немец, 40. Фарруджа, 47. Камиллери, 56. Куцка, 70.

Удаления: Фарруджа, 79. Немец, 90+1.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

26 марта. Та Кали. Стадион Ta' Qali National Stadium.