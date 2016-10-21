18:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Самые зрелищные элементы "Волгоград Арены" смонтируют в 2017 году

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Представитель "Стройтрансгаза", генподрядчика строительства "Волгоград Арены", Мария Руденко подчеркнула, что возведение стадиона идет в соответствии с графиком. По ее словам, монтаж самых зрелищных элементов арены стартует в следующем году. Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

- В 2017 году строители смонтируют самые зрелищные элементы стадиона. Это будут уникальная вантовая кровля и современное футбольное поле, - цитирует ТАСС Руденко. - Также завершится внутренняя отделка и установка оборудования. Прилегающая к арене территория будет благоустроена.

Самая масштабная стройка региона на площади 20 га ведется в соответствии с графиком, регулярные инспекции представителей Международной федерации футбола отмечают высокое качество строительства.

- Мы живем жизнью города и уделяем большое внимание тому, чтобы объект органично вписался в окружающую городскую инфраструктуру и стал его неотъемлемой составной частью, - добавил руководитель строительства Сергей Камин.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3724403

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