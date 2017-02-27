Российских полицейских обучат английскому языку к ЧМ-2018

С 1 февраля началось двухнедельное обучение английскому языку сотрудников всех подразделений МВД РФ, сообщает life.ru. Сотрудников обязали пройти курсы в учебном центре в Домодедове. Им выдали разговорники с основными фразами для общения с иностранцами. В список обязательных вошли выражения, необходимые не только для обсуждения правонарушений, но и фразы для поддержания разговора с болельщиками: "Это была блестящая игра!", "Это была ужасная игра!", "За кого вы болеете?", "Кто ваш любимый игрок?".

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.