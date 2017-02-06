22:39 6 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Риццоли не будет работать на матчах чемпионата мира-2018

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Известный итальянский арбитр Никола Риццоли завершит карьеру до чемпионата мира-2018 в России. Об этом сам Риццоли уведомил Ассоциацию итальянских арбитров.

– Все имеет свое начало и свой конец, – написал Риццоли. – Выбрать верный момент, для того, чтобы сделать шаг назад, всегда важно и трудно. Но я думаю, что однажды приняв решение нужно следовать ему до конца, что я всегда и делал. Поэтому я, приняв решение отказаться от пути, ведущем меня к ЧМ-2018, считаю своим долгом со всей благодарностью заявить об этом.

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