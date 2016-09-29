Рэмси не вызван в сборную Уэльса

Тренерский штаб сборной Уэльса объявил заявку на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси, который еще не набрал форму после травмы, полученной в начале сезона, не вызван в расположение национальной команды. Валлийцы сыграют 6 октября с Австрией, а 10-го - с Грузией.

Полностью заявка сборной Уэльса на грядущие матчи выглядит следующим образом:

вратари Уэйн Хеннесси ("Кристал Пэлас", Англия), Дэнни Уорд ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Оуэйн Фон Уильямс ("Инвернесс", Шотландия);

защитники Эшли Уильямс ("Эвертон", Англия), Джеймс Честер ("Астон Вилла", Англия), Бен Дэйвис ("Тоттенхэм", Англия), Джеймс Коллинз ("Вест Хэм", Англия), Крис Гантер ("Рединг", Англия), Нил Тэйлор ("Суонси", Англия), Пол Дамметт ("Ньюкасл", Англия), Эшли Ричардс ("Кардифф Сити");

полузащитники Джо Лэдли ("Кристал Пэлас", Англия), Джо Аллен ("Ливерпуль", Англия), Дэвид Эдвардс ("Вулверхэмптон", Англия), Джордж Уильямс ("Фулхэм", Англия), Энди Кинг ("Лестер", Англия), Эмир Хувс ("Уиган", Англия), Шон Макдональд ("Уиган", Англия);

нападающие Дэвид Коттерилл ("Бирмингем", Англия), Хэл Робсон-Кану (без клуба), Саймон Черч ("МК Донс", Англия), Сэм Воукс ("Бернли", Англия), Гарет Бэйл ("Реал", Испания), Том Лоуренс ("Лестер", Англия).