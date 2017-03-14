19:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Расходы на подготовку к чемпионату мира-2018 могут увеличить на 4,7 миллиарда рублей

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Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года могут быть увеличены на 4,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале правовой информации. Это будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Расходы возрастут с 638,84 до 643,55 миллиарда рублей.

350,45 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, 92,21 - из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда - юридическими лицами. Напомним, что матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация

http://publication.pravo.gov.ru/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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