20:44 24 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

При проверке подмосковных баз ЧМ-2018 выявлены нарушения безопасности

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Специалисты выявили нарушения при осмотре подмосковных баз и тренировочных площадок ЧМ-2018, сообщает riamo.ru. По словам сотрудника пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области, в прошлом году специалисты проверили 12 подмосковных баз. У ряда объектов не было паспортов безопасности, противотаранных устройств при въезде, отсутствие лицензированной охраны, отсутствие сигнализации, несоответствие системы видеонаблюдения, отсутствие места под оперативный штаб.

Всего в России подготовят 64 тренировочных базы к чемпионату мира. В Москве и области расположатся 14 объектов. 

Дополнительная информация

https://riamo.ru/article/189051/sportbazy-v-podmoskove-okazalis-nebezopasnymi-dlya-uchastnikov-chm-po-futbolu.xl

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