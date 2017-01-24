При проверке подмосковных баз ЧМ-2018 выявлены нарушения безопасности

Специалисты выявили нарушения при осмотре подмосковных баз и тренировочных площадок ЧМ-2018, сообщает riamo.ru. По словам сотрудника пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области, в прошлом году специалисты проверили 12 подмосковных баз. У ряда объектов не было паспортов безопасности, противотаранных устройств при въезде, отсутствие лицензированной охраны, отсутствие сигнализации, несоответствие системы видеонаблюдения, отсутствие места под оперативный штаб.

Всего в России подготовят 64 тренировочных базы к чемпионату мира. В Москве и области расположатся 14 объектов.