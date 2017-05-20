Оргкомитет ЧМ-2018 приглашает гостей турнира посетить Владимир

Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова подчеркнула, что гостям чемпионата мира-2018 будет предложено посетить Владимир. Об этом она заявила в ходе V Владимирского межрегионального экономического форума.

- Виталий Мутко как председатель оргкомитета сказал о том, что действительно рассматривает Владимир как центр культурного посещения чемпионата мира по футболу, который будет в следующем году, - цитирует ТАСС Паршикову. - Каждый турнир предусматривает площади, на которых идут экспозиции того, что мы предлагаем посмотреть зрителям.

Владимир - первое, что займет самое большое место в экспозиции для посещения, для знакомства у зрителей, которые уже находятся в Москве или Санкт-Петербурге между матчами, они смогут проехать всегда до Владимира.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.