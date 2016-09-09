Олег Лужный: "Пора заканчивать разговоры об опыте Шевченко"

Бывший капитан сборной Украины Олег Лужный выразил уверенность, что Андрей Шевченко справится с работой главным тренером национальной команды. Обладатель "Золотого мяча"-2004 возглавил Украину летом – это его первый опыт тренерской работы.

– Сборная измениться не может, а вот тактику поменять можно, – цитирует Matchday Лужного. – Все игроки, которые призываются в национальную команду, профессионалы. В игре с Исландией я увидел, что они хотели полностью выполнить тренерскую установку. Почти получилось.

– У Шевченко нет тренерского опыта. Это может сказаться на выступлении украинцев в отборочном цикле?

– Думаю, уже пора заканчивать все подобные разговоры. Самое главное, это талант, а Шевченко талантливый человек. Тем более он в сборной не совсем новичок. Был с командой на Euro. Он футбольный человек, уже знает как тренировать, как давать установку на матч. Кроме того, он пригласил в штаб иностранных помощников, с опытом. Если надо, подскажут. Думаю, Андрей Николаевич потихоньку втянется, и у него все будет нормально.