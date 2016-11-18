Один из вице-премьеров может заменить Шувалова на посту главы Координационного совета по подготовке к ЧМ-2018

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов может быть заменен на одного из заместителей председателя правительства России в должности руководителя Координационного совета программы подготовки к проведению ЧМ-2018. В проекте, который размещен на официальном портале правовой информации, предлагается внести изменения в постановление правительства РФ от 1 ноября 2013 года, где говорится, что председателем Координационного совета является первый вице-премьер.

Напомним, что 19 октября заместителем председателя правительства РФ стал Виталий Мутко. На посту министра спорта РФ Мутко заменил Павел Колобков.