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Один из вице-премьеров может заменить Шувалова на посту главы Координационного совета по подготовке к ЧМ-2018

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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов может быть заменен на одного из заместителей председателя правительства России в должности руководителя Координационного совета программы подготовки к проведению ЧМ-2018. В проекте, который размещен на официальном портале правовой информации, предлагается внести изменения в постановление правительства РФ от 1 ноября 2013 года, где говорится, что председателем Координационного совета является первый вице-премьер.

Напомним, что 19 октября заместителем председателя правительства РФ стал Виталий Мутко. На посту министра спорта РФ Мутко заменил Павел Колобков.

Дополнительная информация

http://publication.pravo.gov.ru/Search/Period?type=weekly

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